Napoli-Torino, l’ex arbitro Marelli: “Manca un giallo per Linetty”

Luca Marelli commenta ai microfoni di DAZN qualche episodio arbitrale della sfida di campionato tra Napoli e Torino.

Nella serata di ieri Napoli e Torino si sono sfidati in occasione della 28ª giornata di campionato; l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato qualche episodio arbitrale ai microfoni di DAZN.

Di seguito le sue parole:

“La gomitata di Osimhen al volto di Buongiorno è imprudenza, non condotta violenta. Orsato è stato bravo in quanto si è accorto del gomito alto, grazie forse anche al quarto ufficiale. Osimhen non si accorge di Buongiorno e la gomitata è involontaria, duqnue è un gesto imprudente ed è giusto il giallo. Linetty però commette due infrazioni: manca il gallo prima per un fallo su Kvaratskhelia e poi per uno su Traoré. Questo è un errore. Quantomeno per una questione di somma di falli andava ammonito, ma bastava anche solo il fallo su Traoré. Il secondo giallo a Zapata non c’è: non rifila un colpo a Lobotka ma solo un contatto leggero e casuale. Mario Rui nel finale di gara ha dato del fenomeno ad Orsato che ha fatto bene a far finta di niente. Il contatto c’è ma è lievissimo, c’è un braccio di Buongiorno poggiato sulla schiena di Osimhen ma non c’è nessuna spinta, quindi non ci sono gli estremi per un calcio di rigore.”

