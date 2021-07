Napoli: tra cessioni e ridimensionamento, tutto nel segno della parola di ADL

Dopo le parole di Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa abbiamo un quadro più chiaro di quello che potrà essere il mercato azzurro

La conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis dello scorso 30 giugno ha ufficialmente terminato quello che è stato un periodo (non poco irritante) di silenzio stampa. Il presidente azzurro ha toccato diversi temi durante il suo intervento, ma ciò che ha catturato l’attenzione dei tifosi più di qualsiasi altra cosa è sicuramente l’argomento calciomercato, ma cosa possiamo aspettarci da queste estate azzurra? Facciamo il punto della situazione.

La mancata Champions League e la necessità di vendere

E’ inutile negare che il tesoretto derivante dall’accesso alla massima competizione europea avrebbe sicuramente fatto comodo al Napoli sotto diversi punti di vista, infatti non è solo la delusione per un piazzamento Champions perso all’ultima giornata a pesare sul club, ma soprattutto la mancanza di quello che sarebbe stato un importantissimo apporto economico, specialmente in questo calcio ancora afflitto dal Covid-19.

Ciò costringerà il club a dover rinunciare ad almeno un top player, anche se come detto dal presidente stesso, potrebbe non essere sufficiente. “Vendere un giocatore? Forse non basterà venderne uno solo. Forse bisognerà vendere quei calciatori che hanno aumentato a dismisura la loro parte salariale, quella che il Napoli non può pagare”, queste sono state le parole del patron che poi ha aggiunto: “Bisogna capire con l’allenatore chi sostituire e chi non sostituire. Solo allora vedremo se il mercato ti permetterà di operare in entrata e in uscita. Proposte indecenti? Magari arrivassero. Nessuno è incedibile per delle proposte appropriate“. Insomma il suo è un messaggio forte e chiaro, al giusto prezzo può partire chiunque e l’addio di almeno un big è una possibilità più che concreta.

Il mercato in entrata

Per le manovre in entrata servirà necessariamente attendere qualche cessione, non sarà un mercato fatto di acquisti folli, bensì di opportunità. In porta gli azzurri sono interessati a Tomas Vaclik, portiere in scadenza con il Siviglia che arriverebbe a parametro zero, ma soltanto in caso di addio di David Ospina.

La priorità rimane il terzino sinistro, il nome caldo è sempre quello di Emerson Palmieri, sul quale però non c’è solo il Napoli e su cui pare essersi inserita anche la Roma, alla ricerca di un sostituto per Spinazzola che ha rimediato la rottura del tendine d’Achille durante Italia-Belgio. A centrocampo sembra essere sfumato del tutto Toma Basic, da tempo accostato ai partenopei ma diretto ora verso Roma, sponda biancoceleste.

Per l’attacco persiste il nome di Kaio Jorge, giovane talento in scadenza con il Santos, il quale secondo alcune voci provenienti dal Brasile avrebbe addirittura già firmato un precontratto con il club azzurro.

Il complicato rinnovo di Lorenzo Insigne

A tenere banco in casa Napoli, forse più di ogni altra questione, è la situazione contrattuale di Lorenzo Insigne. Il capitano reduce da una stagione con 19 gol ha anche collezionato due reti all’Europeo con la maglia della nazionale: il primo all’esordio contro la Turchia nel girone di qualificazione agli ottavi di finale e il secondo ai quarti contro il Belgio.

Per ammissione dello stesso ADL non c’è ancora stato un dialogo tra le parti, ma le sue ultime dichiarazioni: “E’ un prodotto del vivaio. Dipende da lui, se poi Insigne mi dice che si è stancato e non vuole relegarsi e girare l’Europa, sarà una sua decisione, non certo nostra”, rischiano di inasprire la trattativa che avrà luogo dopo l’Europeo.

Il contratto del 24 di Fratta Maggiore scade a giugno 2022, ad ora percepisce 4,5 milioni di euro a stagione e con la nuova politica della società di abbattere i costi ed abbassare il monte ingaggi è lecito aspettarsi che la proposta di rinnovo sarà inferiore alla cifra attuale. L’obbiettivo comune è quello di evitare un caso analogo a quello Donnarumma-Milan, ragion per cui in caso di mancato accordo tra le parti potrebbe esserci un clamoroso addio.

Alessandro Santacroce

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Intervento alla spalla per Dries Mertens

Sampdoria, Ferrero tratta la cessione del club blucerchiato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Spagna: tribunale su slogan di Vox anti-migranti, è lecito