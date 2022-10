Napoli, tre probabili cessioni a fine stagione

Secondo il giornalista Emanuele Cammaroto il Napoli potrebbe effettuare tre cessioni alla fine del campionato.

Emanuele Cammaroto ha parlato di tre probabili cessioni del Napoli che ci saranno alla fine di questo campionato.

Ecco cosa ha scritto il giornalista su Napoli Magazine:

“Il Napoli del futuro sarà fortemente nel segno di questo gruppo che sta facendo cose eccezionali. Gli unici che potrebbero uscire sono Lozano, Elmas e Demme. Il messicano non viene ritenuto insostituibile, il macedone soffre la panchina e il tedesco sarebbe già uscito ad agosto se non si fosse infortunato. Giuntoli e il suo staff lavorano per altre sorprese e mi risulta che da qui a breve possa uscire qualche pista molto interessante. La strategia per il mercato di gennaio sarà proprio quella di portarsi avanti e impostare una o due operazioni per l’estate. Domenica si va a Roma e sarà già un primo spartiacque della stagione. Se va male, le altre big potrebbero riportarsi a ridosso della vetta. Ma se il Napoli dovesse uscire indenne dall’Olimpico, allora lancerebbe un ulteriore segnale inequivocabile al campionato. La parola d’ordine è: fiducia. Se il Napoli fa il Napoli ci saranno ottime chance di prolungare il momento felice dei partenopei.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

