Napoli-Udinese, Elmas stupisce ancora: le pagelle dei quotidiani

Il centrocampista Eljif Elmas è stato ancora protagonista di una brillante prestazione in occasione di Napoli-Udinese.

Il Napoli ha vinto contro l’Udinese durante la tredicesima giornata di campionato ed uno dei protagonisti è stato il centrocampista macedone Eljif Elmas. Proprio come la scorsa gara quest’ultimo è stato protagonista di una prestazione più che positiva, riuscendo anche a trovare il gol.

All’indomani della gara il macedone è stato elogiato dai maggiori quotidiani:

Gazzetta dello Sport – 7,5: “Il travestimento da Kvara riesce così bene che sembra lui. Prende in prestito il pennello del georgiano per dipingere il cross del vantaggio. E il raddoppio è un gioiello.”

Corriere dello Sport – 7,5: “Secondo gol in tre partite da vice-Kvara, dopo quello con l’Atalanta. E che colpo: giocata macedone degna di quelle georgiane. Suo anche l’assist per Osi: rinato.”

Il Mattino – 7: “Perez prova a limitarlo, ma basta il primo momento in cui pensa che il pomeriggio sia facile che confeziona il cross per Osimhen si porta via mezza difesa e lui sterza a destra, manda in tilt i difensori. La sua collocazione ideale è esterno, nel tridente. Fisicamente fa men le due fasi.”

Fonte foto: Instagram, @elifelmas24

