La Gazzetta dello Sport si concentra su Luciano Spalletti, in particolare sulla sua reazione verso il finale di Napoli-Udinese.

Napoli-Udinese si è conclusa con il punteggio di 3-2 e La Gazzetta dello Sport si è concentrata su una reazione particolare di Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli è stato impassibile quando il club partenopeo ha iniziato a concedere qualche spazio di troppo all’avversario.

“Nel finale ha un po’ sorpreso l’immobilismo di Spalletti, poco reattivo nel trovare una chiave per riattaccare la spina alla sua squadra. Nella stessa situazione Allegri si sarebbe tolto il cappotto e anche qualche altro indumento, lui invece è rimasto impassibile e non ha fatto alcun cambio di giocatori (aveva ancora uno slot) o di modulo. Al blackout penserà durante la sosta, per adesso sembra un problema marginale. Quello vero ce l’hanno gli altri allenatori: l’unico modo per fermare il Napoli è bloccare il campionato.”

