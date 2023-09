Napoli-Udinese, Perez: “Vogliamo un gran risultato”

In attesa di Napoli-Udinese, il difensore Nehuen Perez ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di “TV12”.

Il difensore dell’Udinese Nehuen Perez ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della sfida contro il Napoli.

“Abbiamo fatto una grande gara con la Fiorentina, ma abbiamo perso. Tuttavia abbiamo fiducia che, continuando a giocare così, la vittoria arriverà. In campo sentivamo che avremmo potuto vincere. Avremmo dovuto farlo. Non ricordo una partita in cui abbiamo avuto tante occasioni. Anche noi, come i tifosi, vogliamo vincere sempre. Quando perdiamo nessuno è contento, ora è il momento di restare uniti e continuare a lavorare tutti insieme, come squadra e con il supporto dei sostenitori. Rischiamo tanto stando sempre in avanti, ma sono sicuro che con questo gioco vinceremo più partite di quante ne perderemo. Dopo una sconfitta non è mai bello, ma dobbiamo alzare la testa. Abbiamo fatto una grande partita e mercoledì ne avremo un’altra difficile contro il Napoli. Dovremo fare la nostra gara per portare a casa un gran risultato. Questo è il momento in cui abbiamo bisogno di tutti. Quando va tutto bene è facile, ma quando le cose non vanno bene si vede la personalità. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi, non sarà facile contro il Napoli, ma anche per loro sarà una gara difficile. Con le grandi abbiamo sempre fatto bene.”

Fonte foto: Flickr.com

