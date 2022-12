In occasione della sfida amichevole tra il Napoli ed il Villareal lo Stadio Diego Armando Maradona sarebbe già quasi sold out.

Il Napoli sfiderà il Villareal il prossimo 17 dicembre in attesa della ripresa del campionato. Lo scenario della gara sarà lo Stadio Diego Armando Maradona, che per tale occasione ha già quasi esaurito i posti disponibili.

Ecco quando riportato in merito dal Corriere dello Sport:

“La terza amichevole ufficiale, invece, è in programma alle 20.30 di sabato 17 dicembre al Maradona con il Villarreal degli ex Reina e Albiol. Entrambi mai dimenticati, entrambi molto amati: non è un caso che la prevendita sia partita subito molto forte. Già. Un incentivo di cuore a un popolo che non vede l’ora di riabbracciare la squadra dopo una pausa prolungata dal 12 novembre. Per la cronaca: l’anello superiore della Curva B è quasi esaurito e negli altri settori si viaggia spediti. Un pienone annunciato.”

Fonte foto: Instagram, @stadiomaradonaufficiale

