Napoli: Zanoli ha convinto Spalletti, può restare a Napoli come vice Di Lorenzo

TuttoSport nella sua edizione odierna parla del futuro di Alessandro Zanoli. Il terzino destro, rivelazione di questo prestagione avrebbe colpito Luciano Spalletti a tal punto da convincerlo a chiedere la conferma in rosa. Stando a quanto si legge Zanoli avrebbe scalato le gerarchie superando anche Malcuit ed ora la sua riconferma in prima squadra per la prossima stagione nel ruolo di vice Di Lorenzo sembra quasi certa.