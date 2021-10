Nations League: Italia eliminata dalla Spagna, i quotidiani bocciano Insigne

Termina a 37 partite la striscia di risultati positivi consecutivi per la Nazionale, l’ultima sconfitta arrivò nel 2018

L’Italia si arrende alla Spagna nel match di ieri sera a San Siro. Gli azzurri vengono sconfitti dagli uomini di Luis Enrique, che staccano il biglietto per la finale di Nations League. Uno dei protagonisti in negativo della gara è stato Lorenzo Insigne, per lui molte le bocciature nei quotidiani di oggi.

Queste le valutazioni:

La Gazzetta dello Sport – voto 5: “Non si capisce come uno come lui possa aver sbagliato un gol fatto. Sarebbe stato il pari. Invece…. il resto è in linea”.

Il Corriere dello Sport – voto 5: “Fallisce, con la porta spalancata, l’occasione più limpida costruita dall’Italia. Apre il piatto e mette fuori. Niente tiro a giro”.

Eurosport – voto 5: “Parte largo a sinistra, poi dopo lo 0-1 diventa finto centravanti. Si divora l’1-1 allargando troppo il destro tutto solo davanti a Unai Simon. Errore non da lui e che pesa come un macigno”.

