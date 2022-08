Navas-Napoli, Alvino rincara la dose: “Strada totalmente spianata”

Carlo Alvino è sempre più sicuro dell’arrivo in azzurro di Keylor Navas

Il giornalista sportivo Carlo Alvino nella serata di ieri ha confermato sul suo profilo Twitter l’arrivo di Keylor Navas al Napoli. Oggi ha rincarato la dose in un suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“Semplicemente la strada è totalmente spianata. Il ragazzo è affascinato dal Napoli e da una piazza che ritrova entusiasmo, poi quando senti che la società prende giovani forti, Ndombelé ed altri… è una spinta in più. Mi sono lanciato con certezza per la mia fonte, so con chi mi confronto. Sono convinto l’affare si concluderà e sarà la ciliegina sulla torta.. anzi Navas è la torta intera[…]”.

