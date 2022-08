Casemiro-Manchester United: è fatta! al Real 70 milioni

Manchester United e Real Madrid hanno trovato l’accordo per Casemiro. Il centrocampista, che in 9 stagioni alla corte di Blancos ha conquistato ben 18 titoli, potrebbe svolgere le visite mediche già domani per poi firmare un quadriennale con opzione per un altro anno da 18 milioni a stagione. Al Real andranno 60 milioni di sterline (circa 70 milioni di euro). A riportalo è la redazione di Sportmediaset.