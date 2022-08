Bologna: idea Demme per rinforzare il centrocampo

Diego Demme è uno dei nomi più graditi da Sinisa Mihajlovic

La Gazzetta dello Sport, riferisce le ultime sul futuro di Diego Demme. Il centrocampista, sarebbe infatti finito nel radar del Bologna che avrebbe preso in considerazione la possibilità di acquistarlo in prestito dal Napoli. Demme e l’agente hanno aperto all’addio ma i due ostacoli principali in una possibile trattativa sono l’ingaggio che percepisce in azzurro, considerato fuori dai parametri della società del presidente Saputo e l’infortunio appena subito che terrà l’ex Lipsia fuori dal terreno di gioco per circa un mese.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ndombele e Raspadori vestono azzurro, oggi l’annuncio ufficiale

Fabian Ruiz per Navas: affare ai dettagli, spunta un compromesso

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il caso del video di minacce e insulti tra esponenti del Pd