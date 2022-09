Nel Milan ha pesato l’assenza di Leao, Napoli salvato da Meret

La Gazzetta dello Sport analizza la gara andata in scena ieri tra Milan e Napoli, soffermandosi anche su Alex Meret e Rafael Leao.

All’indomani della sfida tra Milan e Napoli, La Gazzetta dello Sport ha analizzato la vittoria azzurra.

“Il Napoli ha resistito, è stato salvato da un grande Meret e ha fatto leva sul fattore K. Kvaratskhelia ha fatto ammonire Kjaer e Calabria, ha costretto Dest a un intervento da rigore, ha spostato sul serio equilibri. Manca la controprova, però crediamo che il Milan, al di là dei due legni, questa gara abbia cominciato a perderla nove giorni fa a Marassi contro la Samp, quando Leao, per uno stupido tentativo di rovesciata, si è preso il secondo giallo, l’espulsione e la squalifica. Ieri sera la fascia sinistra del Milan ha funzionato lo stesso, grazie a un Hernandez solista trascinatore, però Leao avrebbe aggiunto allarmi e sconquassi. Leao è mancato, così come il Napoli non aveva Osimhen”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

