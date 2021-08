Nessun ritorno di Maksimovic, Di Lorenzo verra adattato al centro. Il Torino pensa a Petagna

Smentito il ritorno di Maksimovic, su Petagna c’è sempre il Torino

L’esperto di calciomercato Ciro Venerato, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha aggiornato la situazione del mercato azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Ritorno di Makdimovic? Mi è stata smentita questa ipotesi perché nei vari colloqui tra presidente e allenatore, compreso il ds, in ottica risparmio, se il Napoli avesse un mini tesoretto lo spenderebbe per il terzino sinistro e un mediano. L’idea del Napoli per risparmiare è adattare Di Lorenzo come quarto centrale in difesa all’occorrenza, questa la scelta della società. Quindi è smentita in toto l’ipotesi di un ritorno del difensore centrale serbo. Petagna? Il futuro, al momento, è in azzurro, l’Inter è a posto con Dzeko e tratta Zapata. Magari potrebbe interessare al Torino qualora dovessero cedere Belotti.”

