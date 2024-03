La Gazzetta dello Sport – Nessuna lesione per Kvara, ma sente ancora dolore

L’edizione odierna del quotidiano, rassicura sulle condizioni di Kvaratskhelia: nessuna lesione. Tuttavia, rimane un forte dubbio dopo il dolore accusato all’inguine, nell’ultimo match con la sua nazionale georgiana. Il Napoli nonostante abbia tirato un sospiro di sollievo, ha l’obbligo di capire quanto prima come comportarsi in vista di un match fondamentale, come quello di domani contro l’Atalanta.

Il giocatore, nonostante sia stata esclusa la lesione, sente ancora dolore e nella giornata di ieri, ha svolto lavoro in palestra e fisioterapia. Il risultato degli esami, come già annunciato, lascia aperto ogni tipo di scenario.

