Nesta: “Mota ha un problema muscolare, non grave, speriamo di recuperarlo”

Conferenza stampa – Nesta annuncia: “Mota ha un problema muscolare, non grave, speriamo di recuperarlo”

L’allenatore del Monza, Alessandro Nesta, è intervenuto in conferenza stampa, dopo la vittoria contro il Brescia. Il tecnico si è soffermato anche sugli indisponibili, in vista della sfida con il Napoli: “Il Napoli è forte, ha tanti punti di forza, in mezzo e davanti soprattutto. E’ una squadra completa, ha cambiato tanto per la Coppa ma anche con i cambi sembra una squadra di medio-alto livello di Serie A. Si va a battagliare, senza paura di nessuno, poi se vincono vincono… Mota recupera per Napoli? Ha avuto un problema al gluteo, una cosa rara, non grave e speriamo di recuperarlo, valuteremo”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Monza, Nesta annincia: “Giocatore in dubbio”

Compagnoni: Se Lukaku torna quello dell’Inter, il Napoli è la favorita per lo scudetto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Szczesny al Barcellona: l’ex Juve è il nuovo portiere blaugrana