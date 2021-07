UFFICIALE – Niente Napoli per Junior Firpo: ha firmato con il Leeds, le cifre

Junior Firpo è un nuovo giocatore del Leeds

Junior Firpo ha firmato con il Leeds. Il terzino sinistro, obiettivo del Napoli e del Milan in Italia, va in Premier League per 15 milioni di euro con un 20% sulla futura rivendita. Ad annunciarlo ufficialmente è il Barcellona con un comunicato.

“Il Barcellona e il Leeds hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Firpo per 15 milioni di euro. Il Barcellona si riserva un 20%della futura vendita del giocatore. Il Barcellona ringrazia pubblicamente Junior Firpo per il suo impegno e gli augura fortuna e successo in futuro”.

