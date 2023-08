Corriere dello Sport – Non solo Mancini, anche Oriali potrebbe lasciare la Nazionale.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sull’addio di Roberto Mancini, che secondo le testimonianze, potrebbe non essere l’unico. Nelle prossime ore potrebbero esserci anche i saluti di Lele Oriali, ex team manager e dirigente nerazzurro, che lavorava al fianco del ct ed è sotto contratto fino al 2026. In queste ore si sta riflettendo sul da farsi.

Fonte foto: Flickr.com

