NUMERI PRIMI – Cagliari-Napoli: statistiche, precedenti e cenni storici

Statistiche Cagliari-Napoli – La gara, valevole per 26′ turno di Serie A si giocherà lunedì 21 febbraio allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Nel 2022 il Napoli è ancora imbattuto e arriva alla gara in Sardegna dopo il pareggio per 1-1 in Europa League, al Camp Nou di Barcellona. “Numeri primi” è la rubrica di ForzAzzurri che analizza le statistiche del match di campionato.

I precedenti tra Cagliari e Napoli

Cagliari e Napoli si sono scontrate 84 volte in totale tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Il parziale è nettamente a favore degli azzurri con 38 vittorie contro le 14 dei sardi, 32 invece i pareggi. L’ultimo incontro tra le due squadre in terra sarda risale al 3 gennaio 2021 con i partenopei, allora guidati da Rino Gattuso, che si imposero per 4-1.

Statistiche

Il Cagliari ha perso solo un match nel 2022 in Serie A (3vittorie e 2 pareggi), solo Napoli e Juventus sono ancora imbattute nel nuovo anno solare in campionato. Lorenzo Insigne è l’attaccante con il minutaggio più elevato tra quelli che non hanno segnato gol su azione in questo campionato, con 1443 minuti giocati.

Curiosità e cenni storici

Il Cagliari non fa punti tra le mura amiche contro il Napoli da ben 7 partite. L’ultima gara in cui non è arrivata la sconfitta per i sardi è stata Cagliari-Napoli del 21 dicembre 2013. L’esito del match fu un 1-1 con la rete di Nené e di Higuain. Dries Mertens ha realizzato 10 gol contro il Cagliari in Serie A, inclusa una tripletta al Sant’Elia nel dicembre 2016. Il belga ha segnato più gol nel torneo solo contro il Bologna (11).

Arbitro

Sarà Simone Sozza l’arbitro designato per Cagliari-Napoli. Il direttore di gara va a sostituire il collega Mariani, inizialmente scelto dall’AIA per dirigere la gara di Lunedì sera. Sozza ha diretto due volte in gli azzurri, proprio in questo campionato: Juventus-Napoli 1-1 del 6 gennaio 2022 e Fiorentina-Napoli 1-2 del 3 ottobre 2021.

