NUMERI PRIMI – Lecce-Napoli: statistiche, precedenti e cenni storici

Lecce-Napoli – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la ventinovesima giornata di campionato.

Venerdì 7 aprile Lecce e Napoli si sfideranno allo Stadio Via del Mare in occasione della 29ª giornata di campionato; il fischio di inizio è previsto per le ore 19. Gli azzurri guidati da Luciano Spalletti dovranno impegnarsi per lasciarsi definitivamente alle spalle la brutta sconfitta subita contro il Milan. La squadra partenopea resta comunque al comando della classifica di Serie A con 71 punti, ben 16 in più rispetto alla Lazio seconda. Discorso diverso per il Lecce che si trova attualmente in zona retrocessione, per la precisione al 16° posto con 27 punti. La squadra di Marco Baroni viene da cinque sconfitte consecutive: l’ultima volta che ha raggiunto i tre punti risale al 10 febbraio, quando ha sconfitto l’Atalanta in trasferta per 1-2.

I precedenti tra Lecce e Napoli

Lecce e Napoli si sono sfidate in Serie A per 23 volte. I partenopei hanno portato a casa i tre punti in 10 occasioni contro le 5 vittorie giallorosse; i pareggi sono in tutto sei. Parlando invece degli incontri disputati esclusivamente in casa del club pugliese, questi ultimi sono in totale 11. Entrambe le compagini hanno portato a casa i tre punti in tre occasioni, mentre i pareggi sono in tutto cinque. L’ultima gara vinta dal Lecce contro il Napoli nelle mura amiche risale all’anno 2011, mentre l’ultima volta in cui c’è stato un pari risale alla stagione di campionato 2008-2009. Infine, l’ultima vittoria degli azzurri allo Stadio Via del Mare risale al 22 settembre 2019, quando la squadra all’epoca allenata da Carlo Ancelotti si impose vincendo per 1-4.

Statistiche

Nelle numerose gare avvenute tra le due squadre il risultato fino ad ora più raggiunto è stato l’1-1. Da sottolineare anche che i pareggi del Napoli collezionati in questa stagione sono tre, tra cui proprio quello in casa contro il Lecce. Anche in quel caso il match si è concluso con il suddetto punteggio.

Curiosità e cenni storici

Il Napoli non subisce reti in trasferta da ben sei gare, inoltre viene da sette vittorie consecutive al di fuori del proprio stadio. Giovanni Simeone è sempre andato in gol nelle ultime sei sfide contro squadre neopromosse in Serie A. D’atra parte è bene ricordare che l’attaccante giallorosso Lorenzo Colombo è andato in gol per la prima volta in Serie A proprio contro il club partenopeo.

Arbitro

L’arbitro chiamato a dirigere il match è Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Sono sette gli incontri del Napoli diretti fino ad ora dal fischietto piemontese. Bilancio positivo per gli azzurri che hanno collezionato cinque vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Il Lecce ha invece incontrato Manganiello in quattro occasioni, non trovando però mai la vittoria. La squadra ha portato a casa tre sconfitte ed un pareggio.

Maria Marinelli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lecce-Napoli: le probabili formazioni, Raspadori favorito su Simeone

“El Pampa” Sosa: “Ognuno faccia come vuole, ma allo stadio si va per tifare!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Berlusconi è malato cronico di una leucemia non acuta. La famiglia: “Sta migliorando”