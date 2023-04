Infortunio Osimhen, martedì test decisivo per stabilire il suo ritorno

Victor Osimhen sarà assente a Lecce a causa di un infortunio, martedì si capirà se potrà scendere in campo contro il Milan.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è attualmente alle prese con un infortunio che gli impedirà di scendere in campo questa sera contro il Lecce.

La Gazzetta dello Sport riporta le ultime sulla situazione dell’attaccante, affermando che martedì ci sarà il test definitivo per capire se potrà essere presente in campo contro il Milan.

“Spalletti, pensando prima al risultato, ha comunque l’esigenza di dare minutaggio a entrambi gli altri due centravanti per alzare il rispettivo livello di forma. Perché non si può essere certi del rientro del capocannoniere Osimhen mercoledì a San Siro. Fosse per Victor, ieri pomeriggio sarebbe partito per Lecce con la squadra, per giocare. Ma al di là delle sensazioni dell’atleta, che non sente più dolore, servirà un riscontro strumentale per valutare se la lesione distrattiva all’adduttore sinistra si è sanata. Martedì mattina il nigeriano sarà sottoposto agli esami e solo dopo si deciderà se farlo partire per Milano o lasciarlo a casa. La partita è importante, ma lo è ancora di più il resto della stagione da giocare per correre rischi.”

