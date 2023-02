NUMERI PRIMI – Sassuolo-Napoli: statistiche, precedenti e cenni storici

Sassuolo-Napoli – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la ventitreesima giornata di campionato.

Dopo la vittoria contro la Cremonese, il Napoli di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare il Sassuolo di Alessio Dionisi. La sfida si disputerà venerdì 17 febbraio alle ore 20:45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Con il pareggio dell’Inter contro la Sampdoria gli azzurri sono adesso a +15 sui nerazzurri, dunque dominano la classifica di Serie A in maniera sempre più netta. Dall’altra parte ci sono i neroverdi che si trovano nella parte destra della classifica con 24 punti e sono reduci dal pareggio in trasferta contro l’Udinese.

I precedenti tra Sassuolo e Napoli

Tra Sassuolo e Napoli ci sono stati fino ad ora 20 incontri tra Serie A e Coppa Italia. Il club azzurro, è riuscito a collezionare ben 11 vittorie mentre gli emiliani sono riusciti a vincere solo due volte. I pareggi portati a casa sono dunque 7. La prima sfida tra le due compagini risale al 2013 ed in quel caso il risultato finale fu di 1-1. La sfida più recente risale invece allo scorso 29 ottobre ed è terminata con un sontuoso 4-0 per la squadra di Luciano Spalletti, grazie ad una tripletta di Victor Osimhen ed allo zampino di Khvicha Kvaratskhelia.

Statistiche

Come già detto, il Sassuolo ha vinto soltanto in due occasioni contro il Napoli ed in entrambi i casi ciò è avvenuto durante il girone di andata. Il secondo episodio risale all’anno 2020 e si tratta dell’ultima volta in cui il club emiliano è riuscito a non subire reti da parte dei partenopei.

Curiosità e cenni storici

Non mancano neppure le curiosità relative alla sfida tra i due club. L’attaccante Matteo Politano ha infatti esordito in Serie A con la maglia del Sassuolo proprio in occasione di una sfida contro il Napoli. C’è poi Giovanni Simeone che contro la squadra neroverde fino ad adesso ha siglato ben tre reti, tuttavia in nessuna occasione vestiva la maglia azzurra.

Arbitro

L’arbitro chiamato a dirigere il match tra Sassuolo e Napoli è Andrea Colombo della sezione di Como. I due assistenti saranno Mauro Galetto ed Alessio Tolfo; il quarto uomo sarà Daniele Orsato mentre al VAR ci sarà Daniele Doveri. Tra il direttore di gara ed il club emiliano c’è un solo precedente che risale all’inizio dell’attuale stagione di campionato. In tale occasione i neroverdi hanno vinto contro il Lecce per 1-0. Sarà invece la prima volta che Andrea Colombo arbitrerà un match del club partenopeo.

