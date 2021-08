Offerta americana da 15 mln per Ounas, ma non convince il giocatore

Ounas a un bivio: due grandi offerte per il giocatore, ma vorrebbe proseguire con il Napoli.

Ounas, in scadenza nel 2022, potrebbe lasciare la squadra: arrivano due offerte per lui.

Il Corriere del Mezzogiorno prende in considerazione la situazione di Adam Ounas, che si è appena procurato, dopo l’infortunio nella gara con i Bayern, un trauma contusivo alla caviglia destra. Il giocatore, tuttavia, è in uscita dal Napoli richiesto da ben due squadre: Monza e Atlanta United; entrambe le proposte sono appetibili, in particolar modo quella da quasi 15 milioni degli americani, ma nonostante ciò, il giocatore tentenna. Spalletti potrebbe voler non rinunciare a lui, anzi, diventerebbe un altro uomo in più. La pecca è la scadenza di contratto nel 2022.

