Corriere dello Sport – Olivera, Manna prepara il rinnovo: l’intesa è quasi vicina

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo di Mathias Olivera. Il giocatore è diventato un pupillo di Antonio Conte in pochi mesi, tanto da essere diventato un titolare inamovibile:

“Pablo Boselli, l’agente del mancino del Napoli e della Celeste, uno dei migliori di questo inizio di stagione, ha incontrato al centro sportivo di Castel Volturno il ds Manna per continuare ad approfondire il discorso del prolungamento del contratto con ritocco dell’ingaggio. Il rapporto di Olivera con il club, attualmente, è in scadenza nel 2027 e le parti stanno lavorando per allungare fino al 2029 con opzione al 2030. L’intesa sul nuovo stipendio è vicina: la volontà è chiudere al più presto, Olivera è un punto fermo del presente e del futuro azzurro”.

