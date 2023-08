Sky – Operazione Gabri Veiga non dipende da Zielinski: oggi offerta ufficiale del Napoli.

Il Napoli è pronto a concretizzare il proprio interesse per Gabri Veiga. La giornata di oggi è importante perché il gli azzurri dovrebbero formalizzare un’offerta decisiva, per trovare l’intesa con il Celta Vigo. La richiesta del club spagnolo per chiudere l’operazione è di 40 milioni, cifra raggiungibile attraverso bonus e percentuale di rivendita.

Gianluca Di Marzio, in diretta a ‘Calciomercato l’originale’ ha dato ulteriori informazioni in merito alla trattativa. L’operazione per Gabri Veiga non dipende dalla permanenza di Zielinski, il Napoli vuole portarlo in squadra a prescindere.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentiis sul caso Spalletti – La deroga uccide il sistema calcio

Koopmeiners è sempre nel mirino del Napoli, nuovo assalto dopo la cessione di Zielinski

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Inter, ufficiale Gosens all’Union Berlino