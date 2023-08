Sky Sport – Di Marzio: “Zielinski-Napoli, la famiglia insiste affinché rimanga”.

L’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha dato ulteriori informazioni per quanto riguarda la trattativa tra Piotr Zielinski e l’Al-Ahli. Secondo le testimonianze del giornalista, il futuro del polacco potrebbe proseguire in azzurro, nonostante in Arabia siano molto fiduciosi. In realtà il motivo che spinge il giocatore a rinunciare è il forte pressing familiare: la moglie insiste molto affinché Piotr rimanga al Napoli. Dunque, alla fine non è da escludere che il giocatore decida di proseguire in azzurro. Questo è quanto riferito a ‘Calciomercato l’originale’.

