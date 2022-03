Osimhen e la crisi del Maradona: non segna in casa dal 21 ottobre col Torino

Corriere dello Sport – Osimhen e la crisi del Maradona: non segna in casa, in campionato, dal 21 ottobre col Torino.

Luciano Spalletti è convinto: crede nelle altissime qualità di Victor Osimhen. L’allenamento di ieri è stato proficuo per il nigeriano, che si è allenato regolarmente con il gruppo. Tuttavia, c’è un nodo da sciogliere: l’assenza di gol in casa; l’ultima rete segnata dall’attaccante, in campionato al Maradona, risale al 21 ottobre contro il Torino.

