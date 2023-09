Corriere dello Sport – Osimhen ha apprezzato il comunicato del Napoli: ora è pronto a proseguire serenamente.

“Il Calcio Napoli, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società. A dimostrazione di cio’, durante il ritiro estivo, il Club ha fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all’estero dell’attaccante.

Rappresenta dato di esperienza comune il fatto che sui social, in particolare su TikTok, da sempre, il linguaggio espressivo viene realizzato con leggerezza e creativita’, senza avere avuto, nel caso che ha visto protagonista Osimhen, alcuna intenzione di dileggio o di derisione.

Comunque se Victor avesse percepito una qualsiasi offesa nei suoi confronti questa era estranea a qualsivoglia volontà della società.”

Questo il comunicato del Napoli, che ha voluto evidenziare alcuni punti. Innanzitutto la società non aveva alcuna intenzione di offendere, dileggiare o deridere Osimhen. I due video pubblicati sull’account ufficiale TikTok del club, dedicati al giocatore, che lo hanno profondamente irritato, erano a scopo creativo e leggero. Secondo il quotidiano, il nigeriano avrebbe apprezzato la nota divulgata dalla società ed è questo un segnale positivo da parte del giocatore. Una volta che Osi si lascerà tutto alle spalle, potrà continuare a correre e segnare in campionato e in Champions.

Fonte foto: Flickr.com

