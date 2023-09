La Gazzetta dello Sport – Pronta plusvalenza per Osimhen: ADL non lo cederà per meno di 100mln.

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato le possibili strategie per l’ipotetico addio di Victor Osimhen: “Essendo entrati nel 4° anno in azzurro, dopo l’arrivo dal Lilla nel 2020, al Napoli basterà paradossalmente incassare una cifra superiore ai 6-7 milioni a gennaio o addirittura ai 2 a giugno, avendo garantita una plusvalenza. Ma è ovviamente più realistico immaginare che De Laurentiis a gennaio chiederà non meno di 100 milioni per cedere l’attaccante”.

