La Gazzetta dello Sport – Osimhen ha scelto il Napoli: allontanati Arsenal e Newscastle per un motivo.

Victor Osimhen, anche per questa stagione, giocherà a Napoli. Il quotidiano ha spiegato il motivo della scelta:

“In realtà, il Newcastle, che si era fatto avanti già in inverno, ha fatto capire che sarebbe disposto a riprovarci – cioè ad arrivare anche ad una cifra importante – ma di fronte alla prospettiva di non giocare la Champions è proprio Osimhen a non voler ascoltare le sirene che arrivano dai Magpies.

Discorso più o meno simile per l’Arsenal, meno facoltoso rispetto al Newcastle ma in grado di offrire la prospettiva Europa League, competizione nella quale quest’anno Osimhen ha fatto faville proprio in Inghilterra contro il Leicester. Adesso però Victor vuole misurarsi con il Napoli in Champions ed allora avrebbe preso in considerazione solo proposte davvero allettanti da squadre di grande tradizione e decise a recitare un ruolo da protagonista nella massima competizione europea per club”.

