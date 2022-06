Corriere dello Sport – Demme saluta il Napoli: ADL ha già in mente quattro nomi per sostituirlo.

Diego Demme lascerà il Napoli. La notizia fa sperare in un grande colpo a centrocampo:

“Ha cambiato agente e vorrebbe anche cambiare la sua posizione dopo una stagione piuttosto avara di soddisfazioni e minuti. Piace al Valencia e in Germania e attende un incontro con il club, Diego il tedesco, ma se le strade alla fine si separeranno è ovvio cominciare a fare delle valutazioni in chiave futura.

Nell’ottica di un cambio di guardia e dunque di un potenziale acquisto che, vale la pena ripeterlo fino alla noia, il ds Giuntoli non completerà fino a che non sarà aperto il fronte delle cessioni. Il dossier dei profili, però, è vario e ampio. Quattro almeno, quelli sondati e anche trattati con una certa circospezione, senza affondare un colpo che in assenza di uscite resterebbe in canna. Per la precisione: Adrian Tameze del Verona; Mattias Svanberg del Bologna; Nahitan Nandez del Cagliari; Morten Thorsby della Samp”.

