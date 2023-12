Corriere dello Sport – Osimhen, ingaggio monstre e clausola rescissoria: queste le richieste del giocatore

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo di Victor Osimhen. Il nigeriano non ha ancora dato l’ok per la firma, anzi, sembrerebbe che ci siano ancora alcune distanze da colmare prima della fumata bianca. Nonostante gli innumerevoli dialoghi, l’accordo tarda ad arrivare. Queste le richieste del giocatore e il suo agente, Calenda:

“Ingaggio da una decina di milioni di euro fino al 2026; una clausola rescissoria sicuramente superiore ai 100 milioni e magari anche a scalare come quella di Kim, cioè parametrata alla potenza economica e finanziaria del potenziale acquirente, ma nettamente inferiore ai 200 milioni che De Laurentiis in estate tramutò in un «duecentino» giocando con le parole; e poi la gestione di certi aspetti dell’immagine, certi bonus, certe storie vecchie”.

