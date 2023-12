La Gazzetta dello Sport – Supercoppa, cambiano ancora le date: ecco quando ci sarà Napoli-Fiorentina

Cambiano ancora le date della Supercoppa. L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto sapere che nella giornata odierna potrebbero esserci delle novità da parte del Consiglio di Lega: “In principio le semifinali e le finali erano state fissate tra il 4 e l’8 gennaio. Poi erano state previste per domenica 21 e lunedì 22 gennaio con la finale giovedì 25”.

Invece? “Lo scenario è mutato ancora, la Supercoppa dovrebbe giocarsi tra il 18 e il 22 gennaio e le “fab four” recupererebbero tra febbraio e marzo le gare di campionato rinviate: le date verranno decise in base ai sorteggi e al calendario delle coppe europee, poiché tutte e quattro sono ancora in lizza tra Champions e Conference League. La prima semifinale, Napoli-Fiorentina, tra la vincitrice dello scudetto e la finalista di Coppa Italia, si dovrebbe disputare giovedì 18 gennaio. La seconda, tra l’Inter vincitrice della Coppa Italia e la Lazio seconda in campionato, andrebbe in scena venerdì 19. La finale lunedì 22 gennaio. Un lungo fine settimana di calcio italiano, tra giovedì 18 e lunedì 22, tra Supercoppa e Serie A”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

