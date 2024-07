Sportmediaset – Osimhen, l’Al Hilal lo ricopre d’oro: pronti i 130mln per la clausola

Carlo Landoni si bilancia: Victor Osimhen non rifiuta le avance arabe. Lo stesso attaccante è pronto a prendere in considerazione l’offerta dell’Al Hilal, che è pronto a pagare per intero la clausola da 130 milioni di euro. Il club è disposto a ricoprire d’oro il nigeriano, che dal canto suo spera ancora nella Premier, mentre il Napoli resta in attesa di qualche offerta. La società vuole concedere ancora un po’ di tempo all’attaccante, ma a breve dovrà essere presa una decisione definitiva.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

