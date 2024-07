X – Romano, occasione di mercato: “Chiesa, la Juve lo svende a 25mln!”

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha parlato della situazione di Federico Chiesa sui suoi social. Il giocatore è in uscita dalla Juventus per 25 milioni di euro. Un vero e proprio affare per i club, nonostante l’ingaggio elevato, ma si tratta di un 26enne ancora di prospettiva.

Nelle settimane scorse, Chiesa è stato accostato anche al Napoli, ma a oggi, l’unica società che ci pensa seriamente è la Roma: “La Juventus valuta 25 milioni Federico Chiesa poiché l’attuale accordo scade a giugno 2025, non essendo prorogabile. La Juventus è disposta a cedere Chiesa che al momento non rientra nei piani di Thiago Motta”.

