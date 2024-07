X – Visite mediche per Rafa Marin e Spinazzola: saranno svolte lunedì

Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, sul proprio profilo ufficiale, ha riportato che lunedì a Roma ci saranno le visite mediche di Rafa Marin e Spinazzola con il Napoli. Per l’esterno sinistro, l’affare è stato chiuso con un biennale secco a 1.8 milioni di euro più bonus, senza opzione per il terzo anno. Martedì approderanno a Castel Volturno per la prima giornata di raduno, visite e test atletici. Nella giornata di oggi sarà diramata la lista dei convocati di Conte.

