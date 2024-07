Sky Sport – Buongiorno ha detto sì a Napoli, nessun cambio di rotta

Secondo l’emittente satellitare, Alessandro Buongiorno avrebbe mantenuto la sua parola con il Napoli, rifiutando anche il blitz dell’Inter. Nella giornata di ieri, il suo agente era stato avvistato nella sede nerazzurra, dove si è parlato anche del giocatore del Torino, oltre che di Frattesi (deciso sulla permanenza).

In serata il giocatore ha cenato con il suo entourage per cercare di capire cosa fare: andare subito alla corte di Antonio Conte, oppure aspettare il via libera dell’Inter per approdare in casa dei Campioni d’Italia e di Simone Inzaghi.

In seguito all’incontro tra Manna e Riso, Buongiorno ha accettato l’offerta del Napoli. Nelle prossime ore le parti si incontreranno per trovare un accordo e sistemare le ultime situazioni contrattuali, che al momento sono ancora in ballo.

L’intesa massima per Buongiorno è sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus. Ora bisognerà trovare un accordo tra il Napoli e il giocatore. Nell’incontro di ieri si è parlato anche dell’inserimento di una possibile clausola rescissoria da 70 milioni di euro, valida dopo 3 anni.

