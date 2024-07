Corriere del Mezzogiorno – Osimhen-Psg, Kang In Lee unica contropartita accettata dal Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla partenza di Victor Osimhen. Verso fine mese sarà probabile un’accelerazione, con i contatti fra Napoli e Paris Saint-Germain sempre più costanti, e la mediazione dell’agente del giocatore, Roberto Calenda.

Per il trasferimento non sarebbero previste contropartite, ma il Napoli potrebbe accettarne solamente una. Si tratta di Kang In Lee, trequartista sudcoreano, ma la richiesta non dovrebbe scendere sotto i 100-105 milioni di euro.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiariello su Osimhen: “Andrà via di sicuro”

Lukaku-Napoli, trovato l’accordo con il Chelsea

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi