Osimhen rientrerà in Italia a breve: il punto della situazione

L’inviato di Sky Francesco Modugno ha riportato il punto della situazione sull’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Victor Osimhen è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio avvenuto con la Nazionale nigeriana. L’inviato di Sky Francesco Modugno ha riportato la sua attuale situazione, intervenendo ai microfoni di “Radio Marte”.

“Quando tornerà Victor Osimhen, di preciso? Le indiscrezioni con lui non sono valide. Abbiamo alcune indicazioni, ma quando Victor lascia l’Italia, non è mai facile: potrebbe essere passato per Lagos ma anche aver avuto altre traiettorie. Ieri sera cercavo di capire il piano di volo di Osimhen. L’auspicio, la volontà e la necessità, considerando che è infortunato, ci portano a dire che la società voglia rivederlo quanto prima. Il suo ritorno ci sarà a momenti, ma le chiacchiere lasciano il tempo che trovano.”

