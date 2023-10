Corriere dello Sport – Osimhen, rinnovo non impossibile: la frase di ADL può dare speranza.

Le parole di Aurelio De Laurentiis, dopo il match casalingo di Champions League, tra Napoli e Real Madrid sembrerebbero avere un doppio intento. Il patron alla domanda sull’ipotetico rinnovo di Osimhen risponde: “Rinnoverà? Non c’è problema, non c’è mai problema: nel Napoli sono sempre tutti contenti, il problema è quando vanno via che non riescono a trovare più la strada maestra“.

Queste le parole del presidente del Napoli che dunque non solo apre alla permanenza di Osimhen ma, di fatto, annuncia anche passi in avanti per il rinnovo di contratto dopo una lunga estate fatta di incontri, accordi vicini e poi la mancata fumata bianca. Il bomber nigeriano ha vissuto ore concitate, una settimana fa lo sfogo post video social poi eliminati dal Napoli, le foto in azzurro cancellate dal suo profilo Instagram ma anche i due gol con Udinese e Lecce e il post di domenica con cui ha difeso i tifosi e la città dalle accuse di razzismo provenienti dalla Nigeria”.

Fonte foto: da Football Pictures, via Getty Images – Flickr.com

