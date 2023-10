Radio Kiss Kiss Napoli – Del Genio: “Natan, esordio in Champions importante: non ha sbagliato nulla”.

Paolo Del Genio, in diretta radio, ha espresso il suo giudizio in merito alla prestazione del Napoli contro il Real Madrid in Champions: “Natan non ha sbagliato nulla ed ha anche imbucato diversi palloni con grande padronanza. Appena prenderà confidenza può essere davvero importante per il futuro del Napoli. Lui prende 7, come Ostigard che però ci arriva anche grazie al gol. Qualcosa ha sbagliato mentre Natan non ha sbagliato niente. Il brasiliano per me è il migliore insieme a Zielinski“.

Fonte foto: da Red Bull Futebol – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Politano dopo Napoli-Real Madrid: “Resta tanta amarezza”

Napoli-Real Madrid, le parole di Garcia dopo la gara

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Materazzi duro contro Lukaku