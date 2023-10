Sky Sport – Chiellini indignato: “Rigore inesistente, assurdo! Ha ragione Ancelotti”.

L’ex Juventus, Giorgio Chiellini, è intervenuto dopo la gara tra Napoli e Real Madrid, per commentare le vicende della gara. Il giocatore, inoltre, non si è trattenuto per quanto riguarda il rigore dato a favore degli azzurri, difendendo la teoria di Carlo Ancelotti: “Secondo me Ancelotti ha analizzato bene tutti gli episodi, sul rigore sono d’accordo. Da difensore è assurdo, sei su un rimpallo, il braccio è un po’ alto ma il pallone colpisce prima il piede“.

Poi ha aggiunto: “E’ cambiato molto il modo di difendere da quando ho iniziato, ora bisogna essere più puliti e scivolare sempre con le mani dietro la schiena anche a costo di fare dei movimenti innaturali. Ogni minimo tocco in area può trasformarsi in un calcio di rigore“.

Fonte foto: da Football Pictures, via Getty Images – Flickr.com

