Repubblica – Osimhen sta per firmare da mesi, ma quando? Andava bloccato prima.

Antonio Corbo, sull’edizione odierna del quotidiano, si è soffermato sul rinnovo di Victor Osimhen. Ecco il commento dopo l’amara sconfitta in casa, contro la Lazio:

“Valutazione alle stelle ma offerte confuse dal mercato. Il bomber andava bloccato, con una proroga formale del contratto. Certo. Ma sono mesi che presidente, giocatore e un agente dai calcoli misteriosi discutono. I giornalisti continuano a scrivere che la firma è imminente, ma quando? Osi intanto è logorato da cifre e parole. In ritiro undici incontri. Come fa un giocatore a essere sereno e concentrato se il suo domani non è la partita, l’avversario, il gol, ma l’altrove. Dove andrà un giorno o l’altro, quanto guadagnerà, a Riad o Parigi? La stessa sindrome dell’ingaggio potrebbe svilire Kvara. Neanche un robot regge uno stress simile. Gli esiti sono evidenti”.

Fonte foto: FLICKR.COM

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Lazio – Il dato statistico, 9km in più per la Lazio

Napoli-Lazio – Dito puntato sul cambio di Kvaratskhelia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fiorello e Susanna Biondo, un mare d’amore. Intanto, lui sigla con Amadeus il patto dell’onda