Osimhen vuole il Napoli, per lui rinnovo fino al 2027

L’attaccante Victor Osimhen vorrebbe continuare a vestire la maglia del Napoli, per lui sarebbe pronto un rinnovo di contratto fino al 2027.

Victor Osimhen avrebbe scelto di continuare la sua avventura con il Napoli. L’accordo per il rinnovo sembra sia stato trovato: per lui sarebbe pronto un prolungamento fino al 2027.

Ecco quanto riportato da Il Corriere dello Sport:

“Ha scelto da un bel po’: vuole Napoli, possibilmente a condizioni che riflettano il suo status, dando una riverniciata all’ingaggio. E il Napoli vuole Osi. ADL gradirebbe allungare fino al 2027, per non trovarsi nella prossima estate con il cappio alla gola di dover cedere. Un duecentino che gli arabi hanno avvicinato per modo di dire – mai con convinzione, mai con la volontà di far vacillare qualcuno, fosse il Napoli o Osimhen.”

