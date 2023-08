Napoli, quasi fatta per Gabri Veiga: i dettagli dell’operazione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul centrocampista Gabri Veiga, sempre più vicino al Napoli.

Gabri Veiga sembrerebbe essere ad un passo dalla firma con il Napoli. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato qualche dettaglio in più sull’operazione, soffermandosi in particolare sulle cifre dell’affare, in cui potrebbe essere coinvolto nche Diego Demme.

“La pista Gabri Veiga si è accesa definitivamente dopo che il Napoli ha deciso di stringere i tempi a prescindere da quello che sarebbe successo con Piotr Zielinski. Forse per evitare un’asta, forse per non rischiare di rimanere col cerino in mano. Ma lo spagnolo ha qualità e personalità che possono permettere al Napoli di fare un ulteriore salto in avanti. C’è ancora da definire qualche dettaglio, ma il più è fatto: affare da 35 milioni – da capire se anche Diego Demme entrerà nella trattativa -, col giocatore che firmerà un quinquennale da oltre 2 milioni a stagione.”

