Frosinone-Napoli, prime indiscrezioni sulla formazione azzurra

La Gazzetta dello Sport riporta qualche indiscrezione sulla probabile formazione del Napoli che scenderà in campo contro il Frosinone.

Frosinone e Napoli si sfideranno in occasione della prima giornata di campionato allo Stadio Benito Stirpe. La Gazzetta dello Sport si è soffermata su qualche scelta del club azzurro.

“L’arrivo di un jolly come Cajuste servirà a tamponare l’assenza di Anguissa per la Coppa d’Africa, ma pure a far riposare di più Lobotka che lo scorso anno è arrivato un po’ a corto di fiato in primavera. Dietro al trio dei titolarissimi dello scudetto, poi, c’è sempre Elmas, pronto per ogni occasione e probabilmente titolare già da sabato a Frosinone, al posto dell’acciaccato Anguissa. E chissà che sabato non possa esserci anche Gabri Veiga.”

