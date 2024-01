Sky Sport – Ostigard può rimanere: ottima prestazione con la Lazio

Secondo le ultime rilasciate da Sky, Leo Skiri Ostigard è sempre più vicino alla permanenza al Napoli. L’ultima prestazione contro la Lazio ha impressionato Mazzarri, che vede in lui un’ottima soluzione, soprattutto in questo periodo complicato. Il club avrebbe deciso di non cederlo, dopo essere stato tra i migliori in campo.

