Tg Sport – Venerato: “Stamattina ultima e decisiva call per Perez”

Secondo il giornalista Rai esperto di mercato, Ciro Venerato, questa e l’ultima occasione per Perez per il Napoli: “Stamattina ultima e decisiva call tra Napoli e Udinese. Conferme dal Friuli: da sistemare e limare ultimi dettagli (bonus soprattutto) sulla cifra già definita da 18 milioni complessivi. Lotta contro il tempo per siglare tutto in giornata e consentire al difensore di raggiungere già domani Mazzarri dopo le visite mediche.

Perez ha già accordo con de Laurentiis da diverse settimane con un ingaggio da 1,7 milioni di euro a scalare più 150mila euro come bonus Champions, quattro anni e sei mesi la durata. Subito dopo l’agente di Ostigard comunicherà ai dirigenti il nuovo club del difensore. Ha garantito di avere un club estero. I friulani stanno provando a chiudere Lovato, su cui c’è anche il Torino anche se Juric privilegia Kumbulla”.

