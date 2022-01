Ottaiano: “Insigne? Chi pensa che non si impegnerà non va considerato”

L’ex agente di Lorenzo Insigne dice la sua su quelli che saranno i suoi ultimi mesi al Napoli

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Nel corso del suo intervento l’ex procuratore del giocatore ha detto la sua su quelli che saranno gli ultimi mesi dell’avventura azzurra di Insigne.

Queste le sue parole:

“Stiamo parlando di un calciatore a cui non si può mai rimproverare la mancanza di impegno. C’è stata qualche prestazione non eccelsa, ma questo capita a tutti. Perché dovremmo temere una mancanza di impegno da parte sua? Si andrà avanti fino a giugno con gran tranquillità. Non bisognerà creare polemiche pretestuose. Chi pensa che Insigne non si impegnerà non merita neanche considerazione“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Venerato: “Insigne-Napoli, storia finita nel 2019: affrontò Edo e si sa i fligli so piezze e’ core”

Mihajilovic: “Amo Napoli e i napoletani, spero vinca lo scudetto, su Insigne..”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Indebito rilascio Green Pass, 50 ordinanze cautelari