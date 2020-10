PAGANESE – Arriva un rinforzo da una scuola calcio di Salerno

PAGANESE – Rinforzo dalla Assocalcio Terzo Tempo.

La Paganese Under 15 all’ultimo giorno di mercato ha acquistato in prestito dalla scuola calcio “Assocalcio Terzo Tempo” di Ester Magaldi, il trequartista classe 2006 Mario Fierro.

La squadra allenata da mister Omobono dalla prossima partita quindi avrà a disposizione in rinforzo Fierro, che gioca non solo come terzino ma all’occorrenza anche come mezzala. Con buone probabilità domenica 25 il ragazzo indosserà per la prima volta la sua nuova maglia.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DI FANTAZZURRI, IL FANTACALCIO DEI TIFOSI DEL NAPOLI

Europa League, caso AZ Alkmaar – Da Napoli contrari: “Si rischia nuovo focolaio, non si deve giocare”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Mattarella: “Vaccino per tutti in tutto il mondo”